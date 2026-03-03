Il Cosenza si prepara alla trasferta di Potenza senza Antonio Buscè in panchina. Dopo l’espulsione rimediata contro il Sorrento, il tecnico rossoblù dovrà vivere la sua prima partita a distanza delle due comminate dal Giudice Sportivo ed al “Viviani” toccherà al suo secondo, Francesco Nuti (a sinistra nella foto di Farina), gestire tutto dal campo.

I precedenti di Nuti

Non è una prima volta per Nuti, anzi. Chi lo conosce sa che non è un vice “di facciata”, ma un uomo di staff abituato a prendersi responsabilità operative. E soprattutto sa cosa significa sostituire Buscè perché un precedente netto e recente c’è: l’esperienza alla Vibonese, quando Buscè incassò una squalifica pesante da quattro giornate e fu costretto a seguire i suoi lontano dall’area tecnica. In quel periodo la panchina fu affidata proprio a Nuti e i risultati raccontano bene che non si trattò di semplice ordinaria amministrazione. La Vibonese, con Nuti a guidare la gara sul campo e Buscè fuori, travolse il San Luca con un roboante 5-1 al “Razza”, poi andò a Siracusa strappando un 2-2 di peso nel match al “De Simone”. Tornata in casa, venne fermata sull’1-1 dal Portici, ma chiuse quel mini ciclo andando a prendersi tre punti a Licata con un netto 3-1. Insomma per lo storico vice di Buscè, che segue il tecnico fin dai tempi dell’Empoli, i numeri sono più che favorevoli. Sperado che anche a Potenzi possa proseguire la tradizione positiva in attesa del rientro del mister “titolare”.