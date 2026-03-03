Il vice prende posto in panchina durante lo stop del tecnico: un copione già visto ai tempi della Vibonese, quando arrivò una squalifica da quattro giornate per l’ex Empoli
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Il Cosenza si prepara alla trasferta di Potenza senza Antonio Buscè in panchina. Dopo l’espulsione rimediata contro il Sorrento, il tecnico rossoblù dovrà vivere la sua prima partita a distanza delle due comminate dal Giudice Sportivo ed al “Viviani” toccherà al suo secondo, Francesco Nuti (a sinistra nella foto di Farina), gestire tutto dal campo.
I precedenti di Nuti
Non è una prima volta per Nuti, anzi. Chi lo conosce sa che non è un vice “di facciata”, ma un uomo di staff abituato a prendersi responsabilità operative. E soprattutto sa cosa significa sostituire Buscè perché un precedente netto e recente c’è: l’esperienza alla Vibonese, quando Buscè incassò una squalifica pesante da quattro giornate e fu costretto a seguire i suoi lontano dall’area tecnica. In quel periodo la panchina fu affidata proprio a Nuti e i risultati raccontano bene che non si trattò di semplice ordinaria amministrazione. La Vibonese, con Nuti a guidare la gara sul campo e Buscè fuori, travolse il San Luca con un roboante 5-1 al “Razza”, poi andò a Siracusa strappando un 2-2 di peso nel match al “De Simone”. Tornata in casa, venne fermata sull’1-1 dal Portici, ma chiuse quel mini ciclo andando a prendersi tre punti a Licata con un netto 3-1. Insomma per lo storico vice di Buscè, che segue il tecnico fin dai tempi dell’Empoli, i numeri sono più che favorevoli. Sperado che anche a Potenzi possa proseguire la tradizione positiva in attesa del rientro del mister “titolare”.