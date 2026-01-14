Il Cosenza Calcio comunica che, alla naturale scadenza del contratto fissata al 31 dicembre 2025, si è concluso il rapporto professionale con il dottor Salvatore Gualtieri, direttore generale del club.

La società rossoblù ha voluto ringraziare Gualtieri per il lavoro svolto nel corso del suo incarico, formulandogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale.

Una nota asciutta, che chiude ufficialmente un capitolo dirigenziale e apre ora alla definizione dei prossimi assetti organizzativi del club. Non si escludono sorprese.