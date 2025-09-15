Una pubblicità particolare. Fra i LED di sponsor che si sono alternati sui tabelloni elettronici dello stadio San Vito – “Marulla” nel corso dell’incontro vinto ieri dal Cosenza Calcio contro il Catania, uno in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico che osservava la partita da casa. Si tratta di VF Group, società appartenente a Vincenzo Oliva. Ai più questo nome non suonerà nuovo: si tratta infatti dell’imprenditore che, a giugno, era vicinissimo all’acquisto del sodalizio silano. Il tutto, poi, sarebbe franato a poche ore dalla firma sul precontratto.

Ieri pomeriggio ha quindi suscitato non poco clamore l’apparizione del LED VF Group fra gli sponsor legati al Cosenza Calcio. Resta da capire, adesso, quale sia il rapporto fra le parti, visto che il sito ufficiale della società rossoblù, alla pagina Our Partners (ovverosia quella dedicata agli sponsor) non riporta l’azienda che fa capo all’imprenditore di Tarsia operante a Modena.