In via di definizione il passaggio dell’esterno rossoblù alla formazione toscana allenata da Pagliuca. L’affare è stato portato avanti dall’ex diesse silano Roberto Gemmi

Ricciardi saluta il Cosenza. L’esterno, arrivato in riva al Crati nella scorsa stagione dopo una positiva stagione con l’Avellino, è pronto a firmare con l’Empoli. Un contratto importante per il giocatore che lascia la maglia rossoblù dopo la retrocessione in serie C.

L’Empoli, grazie all’operazione condotta dall’ex diesse del Cosenza Roberto Gemmi, operatore di mercato del club toscano, ha superato la concorrenza dell’Avellino che sognava di riportare Ricciardi in Campania. L’affare è in via di definizione. Nelle casse del Cosenza, secondo quanto si apprende, dovrebbero entrare circa 500mila euro. Vedremo se il diesse Lupo e il vice Roma potranno investirli nel mercato in entrata.