I rossoblù tentano il doppio colpo dopo l’addio di Dalle Mura ed hanno individuato quelli che sono gli obiettivi principali

Il Cosenza si muove in difesa. Il direttore sportivo Domenico Roma sta lavorando intensamente per regalare a mister Antonio Buscè almeno due calciatori nel ruolo. L’idea che c’era fino a qualche giorno fa era quella di prenderne soltanto uno. La partenza di Dalle Mura alla Juve Stabia ha invece modificato l’esigenza. Anche perché, da quel che trapela, la cessione del classe 2002, avrebbe rimpinguato le casse rossoblù.

Obiettivi: Sapola del Siracusa e Cargnelutti del Crotone

Gli obiettivi sui quali Roma sta ragionando sono due: il primo, ed anche più semplice da concludere, è quello di Motejus Sapola. Si tratta di un classe 2006, giovanissimo, che sta giocando con il Siracusa ma è di proprietà del Pisa. Finora per il calciatore lituano 14 presenze in stagione con gli aretusei.

L’altro calciatore che il Cosenza sta provando ad ingaggiare è Riccardo Cargnelutti. Il potente centrale, classe 1999 nato a Latina, è di proprietà del Crotone, squadra con la quale milita dall’estate del 2024. In questa stagione, il prodotto del settore giovanile della Roma (nella foto) ha collezionato 20 presenze. Su Cargnelutti però c’è da registrare la concorrenza anche di Salernitana e Catania.