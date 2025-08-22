Non solo il calciomercato in entrata. Il Cosenza infatti ha registrato nella giornata di ieri due proposte per i propri difensori Christian Dalle Mura ed Alessandro Caporale (nella foto).Entrambi sono richiesti in Serie C. Il primo dalla Salernitana, il secondo dall’Union Brescia.

Il Cosenza spara alto

Su entrambi però, la valutazione del Cosenza è molto alta e questo ha stoppato un po’ le intenzioni delle due squadre interessate. Si sta comunque dialogando per provare a capire quali margini ci sono per trattare con la società rossoblù. Sia Dalle Mura che Caporale hanno ancora un anno di contratto con la società di Via Conforti.