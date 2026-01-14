Il direttore generale ha presentato le dimissioni ed ha lasciato il suo incarico assunto soltanto pochi mesi fa

Fulmine a ciel sereno in casa Cosenza. A quanto trapela infatti, Salvatore Gualtieri, direttore generale dei lupi, ha presentato le dimissioni ed ha lasciato la società rossoblù.

Pochi mesi a Cosenza

Gualtieri, dopo una lunga carriera con Crotone e Frosinone, era stato nominato nuovo direttore generale del Cosenza il 12 settembre scorso. Dopo la conferenza stampa di presentazione però, con tante idee esposte in quella giornata, non è riuscito evidentemente a lasciare la sua impronto nel seno della società di Via Conforti. E dopo Ursino un anno fa, anche Gualtieri lascia la poltrona di Direttore Generale dei lupi.