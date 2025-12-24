Prosegue a ritmo serrato la trattativa tra il Cosenza e l' Audace Cerignola per il trasferimento in Calabria di Michele Emmausso . L'attaccante ha trovato l'accordo con i calabresi sulla base di un contratto di fino al 2027 con opzione e rinnovo automatico per altri 12 mesi in caso di promozione in Serie B.

L'Audace Cerignola prova a resistere