L'attaccante pronto a vestire il rossoblù. Ma la società pugliese, prima di dare l'ok al trasferimento, vorrebbe trovare un sostituto
Prosegue a ritmo serrato la trattativa tra il Cosenza e l' Audace Cerignola per il trasferimento in Calabria di Michele Emmausso . L'attaccante ha trovato l'accordo con i calabresi sulla base di un contratto di fino al 2027 con opzione e rinnovo automatico per altri 12 mesi in caso di promozione in Serie B.
L'Audace Cerignola prova a resistere
Per ora manca l'accordo tra le due società. Non tanto per l'aspetto economico, visto che il Cosenza rileverebbe ed adeguerebbe il contratto di Emmausso . L' Audace Cerignola , prima di liberare la classe 1997, vorrebbe trovare un sostituto all'altezza. Stiamo comunque parlando di un calciatore che finora ha segnato 8 gol in 18 presenze complessive. Sicuramente non facile da sostituire. Si lavora con fiducia per concludere in tempi brevi la trattativa.