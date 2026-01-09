La settimana del Cosenza in vista della trasferta dell’ “Arechi” contro la Salernitana prosegue a pieno ritmo. Mister Buscè sta studiando quale potrebbe essere la soluzione giusta per sopperire ad un’assenza importantissima: com’è noto infatti Christian Langella è stato appiedato dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni dopo il 5° giallo rimediato contro il Monopoli. Avevamo già evidenziato ieri mattina quanto il problema fosse importante in casa rossoblù, ma ora arrivano nuovi dettagli di come il trainer dei Lupi stia lavorando per far fronte all’assenza.

Garritano c’è, ma occhio a Contiero

La soluzione più probabile è quella che vede Garritano in cabina di regia. Proprio come già visto durante le prime tre partite stagionali, una di coppa e due di campionato, quando Langella era ancora un calciatore del Rimini. L’espulsione subìta proprio contro la Salernitana all’andata ed il susseguente ingaggio del numero 77, permise a Garritano di spostarsi in una posizione a lui più congeniale, quella di mezzala. Ora però si pone di nuovo il problema. L’alternativa al 10 in regia è rappresentata da Edoardo Contiero.

Al di là dello scarso minutaggio (2 soli ingressi contro Benevento e Cavese), il centrocampista classe 2006 gode della stima di Buscè ed è l’unico in rosa con caratteristiche sovrapponibili a quelle di Langella. Bisogna capire per prima cosa però le condizioni, visto che Contiero non è andato nemmeno in panchina contro il Monopoli. Poi sarà interessante comprendere se Buscè avrà il coraggio di lanciarlo da titolare in una gara di vitale importanza come quella di Salerno. Contiero per il momento parte dalle retrovie, ma la situazione è da monitorare con attenzione.