Dopo due stagioni equamente divise tra Serie B e Serie C il difensore lascia i rossoblù per accasarsi in Campania. Sarà un avversario dei lupi

Alessandro Caporale è un nuovo calciatore della Casertana. Il difensore ha firmato un biennale con i campani. Il classe 1995 lascia il Cosenza dopo due stagioni, una in Serie B e l’altra in Serie C. Affronterà i lupi da avversario nel campionato che inizierà tra poco. La comunicazione ufficiale arriva dalla Casertana. Nessun comunicato diramato invece da Via Conforti.

Il comunicato della Casertana

La Casertana FC comunica essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Caporale, prelevato a titolo definitivo dal Cosenza. Il difensore classe 1995 ha sottoscritto un contratto biennale con il club rossoblù.

Il possente centrale è reduce da due stagioni con la maglia dei calabresi con cui ha collezionato 27 presenze in serie B e 35 nello scorso campionato di C. L’approdo nei professionisti nel 2018 con il passaggio alla Virtus Francavilla con la cui maglia colleziona 171 presenze e 6 presenze. Nel 2023-24 il salto in cadetteria con il Lecco (30 presenze e 1 rete).