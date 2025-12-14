Con il gol segnato ieri contro il Trapani, anche Giacomo Beretta si è iscritto al registro dei marcatori stagionali. Il gol dell’attuale numero 9 rossoblù è il 32° in stagione per i lupi che hanno un po’ calato la media nelle ultime giornate, ma che restano comunque il 2° miglior attacco del girone, dietro solo al Benevento che ne ha fatti 33 ed ha una partita in meno che giocherà oggi.

Dieci marcatori stagionali

Sono 10 i marcatori stagionali del Cosenza. In ordine si va dai 7 di Ricciardi, al singolo gol segnato, oltre che da Beretta, anche da Cimino e Langella. In mezzo Mazzocchi con 6, Kouan con 4, Florenzi, Achour e Garritano con 3 e Cannavò con 2. Tra i calciatori che hanno superato i 1000 minuti in stagione, non hanno segnato soltanto i due difensori centrali, Dametto e Caporale, e capitan D’Orazio, uno che di solito qualche gollettino lo ha sempre messo a segno in ogni stagione. Mancano solo loro alla cooperativa del gol cosentino.