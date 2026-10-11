Nota del Cosenza Calcio con la quale, dopo non aver programmato alcuna conferenza stampa prima di Picerno, vengono riportate le parole di Coppitelli alla vigilia della partita di domani sera.

Il comununicato del Cosenza Calcio

«Il Cosenza Calcio è vivo e pronto a lottare». Ad affermarlo è l’allenatore della compagine rossoblù Federico Coppitelli in vista del match AZ Picerno – Cosenza. La gara, valevole per la 9ª giornata del campionato Serie C Sky Wifi 2026/27, si disputerà Domenica 12 Ottobre allo stadio Donato Curcio. Fischio d’inizio alle 20:30. «Quella di Picerno – afferma Coppitelli – è una partita complessa, non solo per il valore dell’avversario che parte da un buon inizio campionato. È una squadra che ha mantenuto la stessa struttura dell’anno scorso, dall’allenatore alla quasi totalità della rosa, con uno schema rodato. E in casa ha dei vantaggi, abituata a giocare in un campo sintetico particolarmente stretto. Questo però non ci scoraggia. In questa settimana – dichiara l'allenatore dei lupi – abbiamo lavorato con profitto. C'è la voglia di andare a conquistare un risultato coerente con gli sforzi che si stanno facendo ogni giorno sul campo. Potevamo avere qualche punto in più viste le prestazioni. Sono fiducioso perché la squadra è in crescita e guardiamo alla partita di Picerno con ottimismo. Ci siamo preparati bene e siamo in ottima forma fisica. Siamo determinati nel fare punti nel minor tempo possibile. Vogliamo rimettere in piedi una classifica che al momento ci vede deficitari. Credo tanto nei ragazzi, – chiarisce mister Coppitelli – stanno dando il massimo. Il gruppo è ormai una squadra compatta e coesa negli intenti. Abbiamo le carte in regola per fare una prestazione con buone performance, raccogliendo i frutti dei sacrifici profusi in questi mesi».