Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Cosenza, ha parlato a Il Mattino della situazione nel Girone C di Serie C. Nell’intervista rilasciata al quotidiano campano, il tecnico vicinissimo alla panchina della Pistoiese, ha sottolineato la forza dei rossoblù.

Le parole di Lucarelli

«Catania, Salernitana e Benevento hanno qualcosa in più e sono quasi allo stesso livello. I sanniti giocano meglio, i siciliani sono più cinici e concreti mentre i granata sanno come risolvere le partite complicate. Dietro di loro, il Cosenza ha una rosa competitiva e quasi al pari delle prime tre, può giocarsela fino alla fine, mentre la Casertana sta facendo un campionato bellissimo ma bisognerà vedere se saprà reggere il ritmo».