Dal successo del 19 aprile al colpo di ieri sera sono trascorsi quasi sei mesi. Nel mezzo dieci partite senza vittorie tra campionato e playoff. In questa stagione l'unica gioia era arrivata in Coppa Italia contro il Crotone

Sono passati ben 176 giorni dall'ultima vittoria del Cosenza in campionato. Quasi sei mesi di attesa, interrotti lunedì sera al «Curcio» di Picerno, dove i rossoblù sono finalmente riusciti a conquistare i tre punti grazie alle reti di Achour e McJannet. Un successo arrivato alla nona giornata, dopo un inizio di stagione caratterizzato da sei sconfitte e due pareggi.

L’ultima vittoria contro il Trapani

Per ritrovare l'ultima affermazione dei Lupi in campionato bisognava tornare indietro al 19 aprile scorso, quando la squadra allora allenata da Antonio Buscè superò il Trapani per 1-0 al «Marulla» grazie a una rete di Mazzocchi. Da quel giorno, il Cosenza non era più riuscito a vincere tra campionato e playoff. Il digiuno era cominciato con il pareggio per 1-1 sul campo della Cavese, nell'ultima giornata della regular season 2025/2026. Poi la pesantissima eliminazione dai playoff contro il Casarano, capace di imporsi per 5-1 a Cosenza il 6 maggio. Una sconfitta che aveva chiuso nel peggiore dei modi la stagione precedente. La lunga astinenza è proseguita nel nuovo campionato, con la squadra affidata a Federico Coppitelli incapace di trovare il successo nelle prime otto giornate. Dieci gare consecutive senza vittorie, considerando anche le ultime due partite ufficiali della passata stagione. Un periodo nel quale il Cosenza ha raccolto appena tre pareggi, perdendo le altre sette volte. Va precisato, tuttavia, che nella stagione in corso una vittoria era già arrivata. Lo scorso 16 agosto, infatti, il Cosenza si era imposto per 2-0 sul campo del Crotone nel primo turno di Coppa Italia di Serie C, grazie alle reti di Achour e Pozzi. Quello dello «Scida» era rimasto però un successo isolato, senza trovare conferme in campionato.

E’ tornato il sorriso

A Picerno si è dunque interrotta una striscia negativa che attraversava due stagioni, due allenatori e una rosa profondamente rinnovata. Per conquistare la prima vittoria del campionato 2026/2027 sono serviti 51 giorni dall'esordio del 22 agosto contro l'Audace Cerignola. Il successo in terra lucana non cancella una classifica ancora complicata, con appena cinque punti conquistati in nove giornate. Restituisce però al Cosenza una vittoria in campionato che mancava da quasi sei mesi. Adesso, dopo aver interrotto il digiuno, servirà soprattutto dare continuità al risultato conquistato al “Curcio”.