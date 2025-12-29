La Lega Pro ha reso noto le date e gli orari delle gare: ci sono anche due turni infrasettimanali ed un lunch match per i lupi
L'esultanza di Achour dopo il gol realizzato contro il Picerno (foto Ipa-Farina)
Reso noto il programma delle partite dei tre gironi di Serie C per le giornate che vanno dalla 5^ alla 12^ del girone di ritorno. Ecco le gare del Cosenza.
Il programma delle gare del Cosenza
5^ giornata di ritorno: Cosenza-Casertana, domenica 1 febbraio, ore 17,30
6^ giornata di ritorno: Giugliano-Cosenza, sabato 7 febbraio, ore 14,30
7^ giornata di ritorno: Cosenza-Siracusa, martedì 10 febbraio, ore 20,30
8^ giornata di ritorno: Cosenza-Audace Cerignola, sabato 14 febbraio, ore 14,30
9^ giornata di ritorno: Atalanta U23-Cosenza, domenica 22 febbraio, ore 12,30
10^ giornata di ritorno: Cosenza-Sorrento, domenica 1 marzo, ore 14,30
11^ giornata di ritorno: Potenza-Cosenza, giovedì 5 marzo, ore 20,30
12^ giornata di ritorno: Cosenza-Team Altamura, domenica 8 marzo, ore 14,30