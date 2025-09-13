La Lega Pro ha comunicato quello che sarà il programma delle gare che vanno dal prossimo 5 ottobre fino al 30 novembre. I Lupi cinque volte di domenica e quattro di sabato
PHOTO
L'undici iniziale del Cosenza sceso in campo allo "Scida" (foto Spina - Cosenza Channel)
Ecco il programma delle partite del Cosenza in Serie C dalla giornata numero 8 alla giornata numero 16.
Il programma delle partite del Cosenza
8^ giornata: Audace Cerignola-Cosenza, domenica 5 ottobre ore 20,30
9^ giornata: Cosenza-Atalanta U23, domenica 12 ottobre ore 14,30
10^ giornata: Sorrento-Cosenza, sabato 18 ottobre, ore 14,30
11^ giornata: Cosenza-Potenza, domenica 26 ottobre, ore 14,30
12^ giornata: Team Altamura-Cosenza, sabato 1 novembre, ore 14,30
13^ giornata: Cosenza-Casarano, sabato 8 novembre, ore 17,30
14^ giornata: Latina-Cosenza, sabato 15 novembre, ore 14,30
15^ giornata: Cosenza-Benevento, domenica 23 novembre, ore 14,30
16^ giornata: Foggia-Cosenza, domenica 30 novembre, ore 17,30