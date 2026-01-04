Buscè valuta le scelte di formazione tra cartellini a rischio e i nuovi innesti di mercato, ma la sfida contro i pugliesi è un crocevia importantissimo

La sfida tra Cosenza e Monopoli, in programma lunedì sera alle 20.30 allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”, non è solo un banco di prova sul piano tecnico, ma anche una gara da gestire con attenzione sul fronte disciplinare. In casa rossoblù, infatti, sono cinque i giocatori in diffida che rischiano di saltare il prossimo turno di campionato in caso di ammonizione.

Un tema tutt’altro che secondario per il tecnico Antonio Buscè, chiamato a preparare la partita tenendo conto di una lista delicata che comprende il capitano D’Orazio, l’esterno offensivo Ricciardi, il centrocampista Kouan, il difensore centrale Dametto e il regista Langella. Tutti elementi chiave nello scacchiere del Cosenza, che dovranno dosare aggressività e attenzione nei duelli.

Difficile immaginare un turnover ragionato esclusivamente in funzione delle diffide, ma lo staff tecnico valuta anche le alternative offerte dal calciomercato invernale. I nuovi arrivati, il terzino Pietro Ciotti e l’attaccante Michele Emmausso, giunti rispettivamente da Trapani e Audace Cerignola, potrebbero trovare spazio a gara in corso, con un impiego iniziale che appare al momento meno probabile.

In difesa, Cannavò sembra destinato a conservare la maglia da titolare sulla corsia destra, mentre sul versante opposto resta aperto il confronto tra D’Orazio e Ferrara. Sul fronte offensivo, invece, Buscè dovrebbe confermare Ricciardi e Florenzi alle spalle della punta Beretta, affidandosi alla continuità per cercare punti pesanti.

Con i diffidati del Cosenza nella partita contro il Monopoli sotto osservazione, la gara del “Marulla” si annuncia quindi come una sfida da interpretare con equilibrio, tra necessità di fare risultato e gestione delle risorse in vista del prosieguo del campionato. Cosenza-Monopoli è un crocevia importante nell’ottica del campionato del sodalizio rossoblù.