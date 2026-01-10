Il difensore classe 2007, ha militato con la squadra laziale in Serie D in questa prima parte di stagione, senza però mai trovare spazio

Nuovo prestito per il difensore classe 2007 del Cosenza Lucio Valerio Bonofiglio. Il calciatore infatti, dopo aver interrotto il prestito con il Sora, nel Girone F di Serie D, si trasferirà a Messina, stessa categoria ma Girone I, sempre con la formula della temporaneità.

Nessuna presenza a Sora

Il calciatore cosentino cercherà dunque maggiore fortuna in Sicilia, dopo che con il Sora non è riuscito mai a trovare spazio in questi mesi. Per lui da segnalare solo 3 panchine con la prima squadra dei laziali, senza però esordire. Bonofiglio, prodotto del settore giovanile cosentino, è alla prima annata completa con i “grandi”. Dopo la stagione in Primavera è stato aggregato in estate da Buscè al ritiro di Lorica, giocando anche qualche amichevole con i rossoblù.