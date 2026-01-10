Nuovo prestito per il difensore classe 2007 del Cosenza Lucio Valerio Bonofiglio. Il calciatore infatti, dopo aver interrotto il prestito con il Sora, nel Girone F di Serie D, si trasferirà a Messina, stessa categoria ma Girone I, sempre con la formula della temporaneità.

Nessuna presenza a Sora

Il calciatore cosentino cercherà dunque maggiore fortuna in Sicilia, dopo che con il Sora non è riuscito mai a trovare spazio in questi mesi. Per lui da segnalare solo 3 panchine con la prima squadra dei laziali, senza però esordire. Bonofiglio, prodotto del settore giovanile cosentino, è alla prima annata completa con i “grandi”. Dopo la stagione in Primavera è stato aggregato in estate da Buscè al ritiro di Lorica, giocando anche qualche amichevole con i rossoblù.