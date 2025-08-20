Il Cosenza ha messo le mani su Antonio Ferrara, difensore del Benevento, e Nicolò Contiliano, svincolato, ex Carpi e Spal
Più o meno in questi giorni, un anno fa, il Cosenza è stato vicinissimo all'acquisto di Antonio Ferrara (nella foto), allora dal Taranto. L'apparente riorganizzazione societaria dei pugliesi, del quale il difensore era anche il capitano, fece ritardare un affare ed un interesse che piano piano scemò. Alla fine Ferrara invece che al Cosenza, approdò al Benevento . Ma la storia con la società sannita non è andata come ci si aspettava. Solo 14 le presenze per il calciatore che, nonostante un contratto fino al 2027, è fuori dal progetto giallorosso per la stagione appena iniziata.
Il Cosenza pronto a prendere Ferrara
Ferrara è diventato un esubero e da qui l'idea di Lupo e Roma di accaparrarselo e portarlo al Cosenza. La strada sembra spianata, anche perché il Benevento non ha problemi a cedere il calciatore. Si stanno limando gli ultimi dettagli ma, con un anno di ritardo, Ferrara sembra finalmente pronto ad indossare i colori rossoblù del Cosenza. Si lavora sul prestito con diritto di riscatto con il Benevento. Ma oggi i lupi hanno praticamente chiuso anche per un altro calciatore. Si tratta del centrocampista Nicolò Contiliano, classe 2004, rimasto svincolato dopo il fallimento della Spal e che l'anno scorso ha giocato, sempre in Serie C, con la maglia del Carpi in prestito. Affare in dirittura d’arrivo: sul tavolo un biennale.