Il Cosenza ha messo le mani su Antonio Ferrara, difensore del Benevento, e Nicolò Contiliano, svincolato, ex Carpi e Spal

Più o meno in questi giorni, un anno fa, il Cosenza è stato vicinissimo all'acquisto di Antonio Ferrara (nella foto), allora dal Taranto. L'apparente riorganizzazione societaria dei pugliesi, del quale il difensore era anche il capitano, fece ritardare un affare ed un interesse che piano piano scemò. Alla fine Ferrara invece che al Cosenza, approdò al Benevento . Ma la storia con la società sannita non è andata come ci si aspettava. Solo 14 le presenze per il calciatore che, nonostante un contratto fino al 2027, è fuori dal progetto giallorosso per la stagione appena iniziata.

Il Cosenza pronto a prendere Ferrara