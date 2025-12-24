Il difensore pugliese ha saltato soltanto una partita, mentre ha sempre giocato titolare senza mai essere sostituito nelle altre gare

Chiuso il girone d’andata è tempo anche di numeri in casa Cosenza. Per quel che riguarda i minuti giocati nelle prime 20 partite dell’anno (19 in campionato più quella in coppa), sono due i calciatori in testa a pari merito. Esclusi i minuti di recupero infatti, Vettorel e Caporale hanno giocato 1710 minuti: ovvero 19 partite intere sulle 20 totali. Il portiere ha saltato la partita in casa del Foggia, il difensore quella in casa del Sorrento.

La classifica dei minuti in campo

A seguire i due battistrada c’è Christian Kouan. L’ivoriano ha giocato 1685 minuti. Poi subito dopo Florenzi, Langella e Dametto, rispettivamente con 1535, 1508 e 1478 minuti in campo. Tra i titolarissimi, nelle prime posizioni troviamo anche Mazzocchi con 1464, che però starà fermo per un bel po’, Garritano a 1336, Ricciardi a 1139, D’Orazio a 1128 e Cannavò a 1105. Ultimo nel “club dei 1000” un altro calciatore infortunato come Cimino che prima dello stop ha collezionato 1043 minuti. A chiudere questa classifica c’è invece Contiero che finora ha giocato soltanto due spezzoni di gara sempre alla fine.