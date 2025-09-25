Fabio Lupo non è più il direttore sportivo del Cosenza. Si attende ovviamente l’ufficialità, ma in giornata il dirigente ha trovato l’accordo con la società per la rescissione del contratto annuale che il pescarese ha firmato soltanto nel mese di luglio.

Feeling mai nato

Quello tra Lupo ed il Cosenza è la storia di un amore mai nato. Da subito i contrasti con mister Buscè, desideroso di vedere al più presto i nuovi acquisti. Poi, ad inizio agosto, l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo, mascherato come responsabile dell’area tecnica, ovvero quel Domenico Roma che ne dovrebbe prendere il posto come direttore sportivo nel prosieguo della stagione. L’ultimo strappo a Caserta, domenica scorsa, quando Lupo al “Pinto” si è accomodato in tribuna tra i dirigenti della Casertana, ben lontano dal Presidente Guarascio e dal resto della troupe rossoblù. Uno strappo tangibile e la storia che si chiuderà con l’ufficialità attesa nelle prossime ore.