Non arrivano buone notizie per quel che riguarda l’infortunio muscolare di Antonio Ferrara. L’esterno sinistro infatti, dopo essere uscito anzitempo nella gara contro il Crotone ed aver saltato la trasferta di Catania, mancherà sicuramente anche contro la Casertana. Si spera di poterlo recuperare per la trasferta di Giugliano, ma resta in dubbio sia per quella gara che per l’infrasettimanale contro il Siracusa.

Situazione infortuni

Quella di Ferrara è solo l’ultima disavventura per il Cosenza sotto questo punto di vista. Per la prossima gara ci sono buone possibilità di rivedere Florenzi. E questa è sicuramente una bella notizia. Ma continueranno a mancare gli altri: Cimino ha finito la stagione, per Kourfalidis ci vorrà marzo. Stesso periodo previsto per il rientro di Mazzocchi. Un altro calciatore sulla via del recupero è l’attaccante Novello che potrebbe essere riaggregato alla squadra in queste settimane. Stessa cosa per Begheldo. Ci vorrà almeno metà febbraio infine per Arioli, operato di pubalgia nelle scorse settimane a Roma.