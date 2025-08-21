Tra i calciatori in uscita dal Cosenza Calcio c'è anche Mario Gargiulo . Il centrocampista classe 1996, arrivato in rossoblù nello scorso mercato di riparazione di gennaio, ha un contratto fino al 30 giugno del 2026 ma, allo stesso tempo, non ha alcuna voglia di rimanere a Cosenza .

Nessuna offerta dalla Serie B