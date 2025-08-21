Il centrocampista fuori, per propria scelta, da ogni progetto del Cosenza, aspetta una chiamata dalla B che però non arriva
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Tra i calciatori in uscita dal Cosenza Calcio c'è anche Mario Gargiulo . Il centrocampista classe 1996, arrivato in rossoblù nello scorso mercato di riparazione di gennaio, ha un contratto fino al 30 giugno del 2026 ma, allo stesso tempo, non ha alcuna voglia di rimanere a Cosenza .
Nessuna offerta dalla Serie B
Una clausola presente sul contratto del centrocampista, gli permetterebbe di liberarsi per soli 30.000 euro in caso di un'offerta dalla Serie B, categoria nella quale Gargiulo spera di poter tornare al più presto. Il problema è che finora, a 9 giorni dalla fine del calciomercato, nessuna società cadetta ha bussato in maniera decisa alla porta di Via Conforti. Il centrocampista invece piace in Serie C, ma in questa categoria, la valutazione che ne fa il Cosenza , è certamente molto più alta: almeno 150.000 euro. Cifra che ha spaventato le squadre che hanno chiesto informazioni. Gargiulo vive in trepidante attesa di novità questi ultimi giorni di calciomercato, con la speranza che negli ultimi giorni possa arrivare la chiamata giusta. Nel frattempo continua ad allenarsi con il resto della squadra.