A fine partita Luca Garritano non si è nascosto. Il trequartista del Cosenza, protagonista in negativo nella gara persa al 101' sul campo del Foggia ultimo in classifica, ha parlato con grande onestà, assumendosi ogni responsabilità per quanto accaduto. Ecco le parole rilasciate ai canali ufficiali del Cosenza Calcio.

Le parole di Garritano

«Mi viene da chiedere scusa alla squadra e a tutti i tifosi, perché lo so che siamo sportivi di squadra, ma oggi ci metto la faccia perché me la sento addosso» ha dichiarato il numero 10, evidentemente provato dopo aver fallito due calci di rigore nel secondo tempo. «Potevamo aiutare la squadra trasformando il secondo, ancora più decisivo. Non ci sono riuscito a calciare anche questo, purtroppo».

Garritano ha ribadito più volte il suo rammarico, rivolgendosi ai compagni e ai supporters rossoblù: «Mi viene da chiedere scusa alla squadra perché si meritava di più oggi. Questi 200 ragazzi che sono venuti a sostenerci e tutti quelli rimasti a casa... mi viene solo da fare la mia colpa e prendere le mie responsabilità. Non ho altro da dire».