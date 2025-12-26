Trentasei punti al termine del girone d’andata non sono un bottino trascurabile. Anzi. Eppure, osservando l’attuale classifica del Girone C di Serie C, emerge con chiarezza come il peso dei numeri cambi radicalmente da una stagione all’altra. Dodici mesi fa, con una soglia ben più bassa, il Cosenza si sarebbe trovato addirittura davanti a tutti.

Il paragone con la scorsa stagione

Nella scorsa annata, infatti, la vetta era condivisa da Avellino, Audace Cerignola e Benevento a quota 31. Oggi, invece, il primo posto richiede un passo decisamente più sostenuto: Benevento e Catania hanno già spinto l’asticella a 41 punti, rendendo la corsa molto più selettiva. Un trend che non rappresenta un’anomalia, ma si inserisce in una linea già vista in altri campionati del passato.

Cambio di passo

Per restare agganciato alla zona promozione diretta, il Cosenza dovrà cambiare marcia nel ritorno. Servirà un percorso vicino alla perfezione: una proiezione da oltre 40 punti nella seconda metà di stagione, con una media superiore ai due punti a partita. Un rendimento che implicherebbe un numero molto limitato di passi falsi e una continuità ancora mai espressa pienamente.