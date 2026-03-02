Dal filotto attuale alle strisce del recente passato: ecco quando i rossoblù erano già arrivati a quattro successi consecutivi al “San Vito-Marulla” e quando hanno fatto ancora meglio, fino al record storico

Il Cosenza ha rimesso in piedi la sua forza più classica: lo stadio di casa. Questa volta però, al contrario delle altre, senza il supporto del suo straordinario pubblico che è sempre stato storicamente il 12° uomo in campo dei rossoblù. Con l’ultima affermazione di ieri contro il Sorrento, i ragazzi di mister Buscè hanno centrato la quarta vittoria consecutiva al “San Vito-Marulla”. E guardando il calendario (Altamura, Latina, Foggia e Trapani da qui a fine campionato), pensare di potersi migliorare non sembra un’utopia.

La striscia attuale: quattro successi consecutivi al Marulla

Il filotto in corso nasce a inizio febbraio e si costruisce passo dopo passo. Il 1 febbraio 2026 il Cosenza supera la Casertana 3-1, poi il 10 febbraio piega il Siracusa 1-0 in una gara di sostanza. Quattro giorni più tardi arriva un’altra prova di forza con l’Audace Cerignola travolto 3-0, fino al successo di ieri contro il Sorrento 3-2, che completa la serie e certifica il momento interno.

Quando il Cosenza fece meglio: il filotto da cinque in Serie B

Se si guarda al recente passato una striscia più lunga, il riferimento più vicino e più “pesante” per categoria è la Serie B, quando il Cosenza arrivò a cinque vittorie consecutive in casa a cavallo dei campionato 2021/2022 e 2022/2023, comprendendo anche una gara dei playout. In quella serie il Marulla divenne una trappola per tutti: caddero, nell’ordine, Benevento, Pordenone, Cittadella, Vicenza, agli spareggi, e Modena, nella prima gara del campionato successivo. In panchina prima Bisoli e poi Dionigi.

Quando era già successo in Serie C: il precedente “uguale” del 2016

Nella storia recente, una serie identica da quattro vittorie casalinghe consecutive si registra nella stagione 2016-2017. In quel periodo il Cosenza costruì il suo filotto interno partendo dal 3-0 al Melfi del 14 settembre 2016, proseguendo con il 2-0 alla Vibonese del 18 settembre, poi con l’1-0 alla Virtus Francavilla del 2 ottobre e infine con il 2-1 alla Paganese del 16 ottobre. In panchina c’era ancora Giorgio Roselli che però poi venne sostituito a dicembre da De Angelis.

Due anni prima si arrivò a 6

Ancora più lunga è la serie di sei vittorie interne consecutive nella stagione 2015-2016,, sempre con Roselli in panchina. Il Cosenza iniziò battendo la Casertana 2-1 l’11 ottobre 2015, poi superò il Matera 1-0 il 25 ottobre. A seguire arrivarono il 2-0 al Racing Roma il 7 novembre, il 2-1 al Monopoli il 21 novembre, quindi l’1-0 al Melfi il 5 dicembre e l’ultimo tassello con l’1-0 alla Fidelis Andria il 20 dicembre. Sei vittorie di fila in casa.

Il record assoluto: la stagione perfetta in casa

E poi c’è il primato che resta fuori scala: nella storia del club viene ricordata una stagione chiusa con 17 vittorie interne su 17 partite, un cammino casalingo perfetto che rappresenta il massimo storico del “fortino” rossoblù. Era il campionato di Serie D del 1974/75. Con in panchina Emilio Zanotti. Quel Cosenza tornò immediatamente nei professionisti vincendo il campionato con 7 punti di vantaggio sulle inseguitrici.