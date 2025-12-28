È ripresa solo nella giornata di ieri l’attività del Cosenza Calcio dopo la pausa concessa dalla società per le festività natalizie, ma i primi segnali raccolti dallo staff tecnico sono già positivi, confermando la serietà con cui il gruppo ha affrontato i giorni di vacanza.

Grande soddisfazione, in tal senso, è stata espressa dal preparatore atletico Diego Gemignani, che aveva condiviso con i calciatori precise indicazioni alimentari da seguire anche lontano dal campo. La “prova della bilancia”, primo passaggio della ripresa, ha dato esito positivo per l’intera rosa, senza scostamenti significativi dai parametri stabiliti.

Un dato tutt’altro che scontato dopo le feste, che testimonia l’attenzione del gruppo verso il lavoro quotidiano e la professionalità richiesta dallo staff rossoblù. Elementi fondamentali per ripartire subito con il programma di preparazione previsto, senza dover recuperare ritardi o correggere situazioni fuori controllo.