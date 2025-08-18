Lo sfogo di Antonio Buscè ieri sera, al termine delle partita contro il Monopoli in Coppa Italia, non ha lasciato indifferenti i vertici del Cosenza Calcio. La società rossoblù è decisa a velocizzare le trattative per i calciatori già da tempo individuati per rinforzare la squadra e regalare al tecnico campano una squadra all’altezza della situazione. Sono quattro gli elementi individuati dal Ds Fabio Lupo, anche su input di Antonio Buscè: l’attaccante Turco, l’esterno Russo dell’Audace Cerignola (nella foto) ed i centrocampisti Langella del Rimini e De Rose del Catania. E’ chiaro che, anche se dovessero arrivare tutti e quattro, alla squadra mancherebbero ancora almeno un paio di difensori. Ma per il momento, questi quattro, sono quelli per i quali il Cosenza sta provando a stringere.

Turco ad un passo

Tra di loro quello che ha già praticamente raggiunto un accordo con il Cosenza, è l’attaccante Nicolò Turco. Il classe 2003, fisico da corazziere, è in città dal 13 agosto e si sta già allenando con la squadra in attesa di definire il suo ingaggio. Il calciatore nato a Tortona ha voglia di riscattarsi dopo i suoi due primi anni con il calcio dei “grandi” tra Austria e Milan Futuro, nei quali non è riuscito ad impattare per come ci si aspettava. Ed il Cosenza è pronto a dargli una chance.

Le trattative con gli altri

Negli ultimi giorni le trattative con Luca Russo dell’Audace Cerignola e Christian Langella del Rimini, hanno avuto delle buone accelerazioni. Il primo, classe 1999, ha giocato nella vittoria dei pugliesi contro l’Avellino nel 1° turno di Coppa Italia Tim. E’ uno dei titolari dei pugliesi che non vorrebbero farlo partire, ma il Cosenza ha l’accordo con il calciatore. Va trovato quello tra le due società.

Per quel che riguarda Langella, classe 2000, sembra che l’interesse delle altre due squadre, Ascoli e Perugia, sia scemato, visto che si sono mosse per altri obiettivi. Resta il Cosenza. La situazione ingarbugliata a livello societario del Rimini non aiuta. Ma in casa rossoblù c’è fiducia per l’esito positivo della trattativa.

Infine la questione di Francesco De Rose. Da giorni il classe 1987 ha dato la sua disponibilità per il ritorno a Cosenza. C’è da trovare l’accordo a livello economico con il calciatore, visto che il Catania lo libererebbe gratis. La trattativa è ancora in una fase di stallo, ma il centrocampista ha il gradimento tecnico di Buscè. Questo fattore, insieme alla volontà di tornare a casa, potrebbe fare la differenza.