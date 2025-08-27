Il centrocampista ha scalato le posizioni nella short-list del diesse Lupo e dovrebbe raggiungere l’intesa con il club del presidente Guarascio in giornata. Si tratta di un elemento che è in grado di svolgere al meglio entrambi le fasi di gioco
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Jacopo Lipani con la maglia della Virtus Entella
Il Cosenza è pronto ad affondare il colpo a centrocampo. Secondo quanto appreso da Cosenza Channel. il direttore sportivo Fabio Lupo, coadiuvato dal vice Domenico Roma, ha messo gli occhi sul centrocampista Jacopo Lipani della Virtus Entella, protagonista della promozione in serie B, nella scorsa stagione con la formazione ligure.
Il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2027, si è infortunato al piede nella prima parte del ritiro pre-campionato. Curiosità: è il cugino di Luca Lipani, talento del Sassuolo.
Il diesse Lupo conta di regalare al tecnico Antonino Buscè un altro elemento nella zona nevralgica del campo. Jacopo Lipani infatti è in grado di svolgere al meglio le due fasi di gioco: interdizione e proposizione.La formula dell’operazione dovrebbe essere quella del prestito.