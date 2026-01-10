L’ex Direttore Sportivo dei lupi non le ha mandate a dire ed in un’intervista ha spiegato i motivi della separazione dopo nemmeno due mesi dai rossoblù

Fabio Lupo, ex Direttore Sportivo del Cosenza per un paio di mesi ad inizio stagione, ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Città”, nella quale è tornato sul periodo in rossoblù e sui motivi dell’addio, non risparmiando decise stoccate soprattutto ad Antonio Buscè.

Le parole di Fabio Lupo

«Sono arrivato quasi a metà luglio, c’era già un po’ di ritardo per la programmazione. Mister Buscè è stata una mia scelta. La società mi aveva chiesto di fare un mercato molto equilibrato dal punto di vista economico, preservando uno zoccolo duro della B e aggiungendo qualche ragazzo di categoria. Oggi il Cosenza sta raccogliendo ottimi risultati, al netto della sconfitta interna di lunedì. Poi ci sono state delle frizioni con la proprietà e con lo staff tecnico, non tutti si sono comportati in modo professionale e ho preferito fare un passo indietro.

Buscè non si è comportato bene. Per me non c’erano più le condizioni per proseguire, ho avvertito un divario culturale tra me e alcune componenti del club e non riuscivo a lavorare lì. Mi dispiace molto perché parliamo di una piazza importante, secondo me potevo fare un ottimo percorso partendo dalla passione dei cosentini. Una passione che meriterebbe maggiore rispetto: io tifo per loro e spero possa tornare quanto prima in B».