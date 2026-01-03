Ordinanza della Polizia Municipale per la gara di lunedì 5 gennaio: chiusure, orari e percorsi alternativi

In vista della partita Cosenza Calcio – Monopoli, valevole per il campionato di Serie C e in programma lunedì 5 gennaio alle ore 20.30 allo stadio San Vito-Marulla, la Polizia Municipale ha emanato una specifica ordinanza per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

Il provvedimento è finalizzato a disciplinare la circolazione stradale nell’area interessata dall’evento sportivo, garantendo l’afflusso e il deflusso separato delle tifoserie, in tempi rapidi e senza rischi per la pubblica incolumità. Le misure adottate rispondono anche a una richiesta della Questura di Cosenza relativa alla regolamentazione del traffico su viale Magna Grecia.

Le strade chiuse

Per la giornata di lunedì 5 gennaio è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 18.00 alle ore 24.00, e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti vie:

Viale Magna Grecia

Via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia

Il responsabile del servizio, sentito il dirigente per l’ordine pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare o prolungare gli orari di chiusura in base a eventuali necessità legate alla sicurezza, ai flussi di traffico o a situazioni impreviste.

Percorsi alternativi consigliati

La Polizia Municipale invita cittadini e automobilisti a utilizzare i seguenti itinerari alternativi: