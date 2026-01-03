Ordinanza della Polizia Municipale per la gara di lunedì 5 gennaio: chiusure, orari e percorsi alternativi
In vista della partita Cosenza Calcio – Monopoli, valevole per il campionato di Serie C e in programma lunedì 5 gennaio alle ore 20.30 allo stadio San Vito-Marulla, la Polizia Municipale ha emanato una specifica ordinanza per motivi di ordine pubblico e sicurezza.
Il provvedimento è finalizzato a disciplinare la circolazione stradale nell’area interessata dall’evento sportivo, garantendo l’afflusso e il deflusso separato delle tifoserie, in tempi rapidi e senza rischi per la pubblica incolumità. Le misure adottate rispondono anche a una richiesta della Questura di Cosenza relativa alla regolamentazione del traffico su viale Magna Grecia.
Le strade chiuse
Per la giornata di lunedì 5 gennaio è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 18.00 alle ore 24.00, e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti vie:
- Viale Magna Grecia
- Via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia
Il responsabile del servizio, sentito il dirigente per l’ordine pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare o prolungare gli orari di chiusura in base a eventuali necessità legate alla sicurezza, ai flussi di traffico o a situazioni impreviste.
Percorsi alternativi consigliati
La Polizia Municipale invita cittadini e automobilisti a utilizzare i seguenti itinerari alternativi:
- i veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi;
- i veicoli diretti a Rende potranno utilizzare via degli Stadi – Panebianco;
- i veicoli provenienti da Rende potranno transitare su via G. Marconi – via degli Stadi;
- i pedoni diretti allo stadio dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.