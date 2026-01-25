Clima teso in casa rossoblù dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del Catania. Il Cosenza ha scelto la linea del silenzio stampa, evitando di mandare tesserati davanti ai microfoni al termine di una gara che ha certificato il momento difficile della squadra. I rossoblù appaiono ormai lontani parenti della formazione brillante vista nel girone di andata, quando a lungo avevano accarezzato l’idea di poter competere per la vetta. Il 2026, finora, racconta però tutt’altra storia: nessuna vittoria e un rendimento in costante calo che ha fatto scivolare il Cosenza lontano dalle posizioni di vertice.

Il tecnico Buscè sembra faticare a ritrovare il bandolo della matassa, con una squadra apparsa fragile e priva di certezze, soprattutto nei momenti chiave delle partite. Una situazione che ha spinto la società a esporsi attraverso il direttore sportivo Domenico Roma, chiamato ora a un compito tutt’altro che semplice.

Nell’ultima settimana di calciomercato per il Cosenza, il ds Roma proverà infatti a intervenire per correggere le criticità dell’organico, pur dovendo fare i conti con le ristrettezze economiche imposte dalla proprietà Guarascio, che ha scelto una linea di contenimento dei costi per l’intera stagione.

«Sapevamo che affrontare un Catania in salute era difficile, ma questo non deve essere assolutamente una giustificazione. Il momento è particolare e delicato - ha detto il ds Roma in vista del calciomercato del Cosenza -. Abbiamo una sessione ancora aperta e servono lucidità e serenità, consapevoli che sono ancora diverse le partite da affrontare e consapevoli delle potenzialità che la nostra squadra ha. Dobbiamo serrare i ranghi, nella massima condivisione e continuare a lavorare senza distrazioni, comprendendo le dinamiche di un campionato e di un girone particolarmente complicate e mai scontate».