Bicchiere mezzo pieno. Il Cosenza torna dall’ “Arechi” con una prova di maturità superata quasi a pieni voti. Il punto contro i granata dice molto di più. E Buscè a fine gara è sembrato soddisfattissimo. Trame di qualità e solidità difensiva, anche grazie alle parate di Vettorel, hanno caratterizzato la partita di ieri sera. Pensare di lottare per il vertice forse è un po’ troppo, visto il distacco dal 1° posto, ma resta la consapevolezza che comunque vada, chi vuole vincere questo campionato di Serie C, dovrà vedersela con D’Orazio e compagni.

Attacco appannato

Resta però un dato negativo dopo i 90’ di ieri. Il Cosenza non segna da 217 minuti più i recuperi, dal 53’ di Cosenza-Cavese, il gol di Kouan con relativo finto infortunio. Non un allarme, certamente, ma sicuramente le partite contro Monopoli e Salernitana restano un piccolo campanellino per mister Buscè. In stagione finora non era mai successo. Anzi, le uniche due gare del Cosenza senza gol erano state proprio con il Monopoli all’esordio in Coppa Italia (1-0 per i pugliesi) e poi nel derby di Crotone (0-0). Un girone dopo, proprio alla vigilia della gara contro i pitagorici, la speranza di tutto l’ambiente cosentino è quello di riallacciare il filo con la porta avversaria.