Nemmeno questa volta, e siamo già a due di fila, il Cosenza ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di oggi pomeriggio contro il Sorrento. Qualche indicazione la si può avere solo dalle parole di Buscè in conferenza stampa. Quindi ancora out Baez e Perlingieri, oltre ai soliti Kourfalidis, Mazzocchi, Cimino ed Arioli. Assente anche lo squalificato Cannavò.

La probabile formazione del Cosenza

Per quel che riguarda la probabile formazione con la quale i lupi scenderanno in campo, davanti a Pompei, ormai nuovo proprietario della porta bruzia, a destra ci sarà Ciotti, mentre dalla parte opposta ancora Caporale. Al centro conferma per Moretti e Dametto. Il centrocampo è la zona con più dubbi per Buscè. L’unica certezza è sempre Langella. Ai lati dell’ex Rimini potrebbero spuntarla Palmieri e Garritano. Il 10 è reduce da 3 panchine di fila. Ma considerando il rendimento di Ba, che non ha per nulla convinto finora, potrebbe ritrovare una maglia. Infine l’attacco. Beretta sarà confermato al centro. Ai suoi lati dovrebbero esserci Florenzi ed Emmausso. Ferrara, non ancora al meglio, avrà minuti nella ripresa.