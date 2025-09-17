Non solo la Casertana domenica ma poi, dopo il turno infrasettimanale, altre due gare lontano dal Marulla a Siracusa e Cerignola
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Il Cosenza inizierà sabato un ciclo importante di partite che lo vedrà impegnato lontano dal “San Vito – Marulla”, per tre volte nelle prossime quattro partite. Ma considerando che l’unico turno casalingo si giocherà nell’infrasettimanale di mercoledì 24 settembre contro il Giugliano, ecco che i rossoblù giocheranno per 3 fine settimana di fila in trasferta: tutto in 15 giorni.
Gli impegni in trasferta del Cosenza
Si inizia sabato, come detto, quando i lupi, per la 5^ giornata di campionato, andranno a far visita alla Casertana al “Pinto”. Poi, alla 6^, il turno casalingo contro il Giugliano. Subito dopo altre due trasferte una dopo l’altra. Domenica 28 settembre prima trasferta siciliana dell’anno, con la gara di Siracusa della 7^ giornata. Una settimana più tardi invece si torna in Puglia, con la sfida serale all’Audace Cerignola del turno numeri 8 di campionato che chiuderà il ciclo, visto che nella gara successiva del 12 ottobre, si tornerà a casa contro l’Atalanta U23.