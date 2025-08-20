La società rossoblù ha comunicato all’attaccante che al momento sta cercando altre caratteristiche in prima linea. Trattativa in standby

Quattro giorni di allenamento con quella che doveva essere la sua nuova squadra ed un affare dato ormai in dirittura d’arrivo. Nicolò Turco (‘03) sembrava ad un passo dal diventare il nuovo attaccante del Cosenza. Poi però, una riflessione tecnica di mister Buscè e del suo staff, avrebbero frenato l’affare. Il calciatore di scuola Juventus è tornato a casa sua con il più classico “le faremo sapere” che, ad oggi, sembra molto di più un no che un sì al possibile matrimonio.

Attaccante con altre caratteristiche cercasi

Quella di Buscè non è stata una bocciatura. E’ solo che il Cosenza in questo momento, starebbe cercando una punta con caratteristiche differenti a quelle di Turco, almeno per quello che è stato comunicato all’attaccante. Certo, conoscendo il vento che tira in casa rossoblù, considerare chiuso l’affare sarebbe un azzardo. Ma, al momento, non sembrerebbero esserci molti margini per una riapertura della trattativa.