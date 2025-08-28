l Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Perricci al Sambiase. L'attaccante, classe 2006, si trasferisce in giallorosso a titolo definitivo, dopo aver giocato con la Primavera del Cosenza nella passata stagione.

A Gabriele, la società del Cosenza formula “i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera calcistica”. 