Antonio Buscè, allenatore del Cosenza, ha parlato ai microfoni di RaiSport al termine del pareggio per 0-0 all’Arechi contro la Salernitana.

Le parole di Buscè

«Sono molto soddisfatto per la partita. Abbiamo tenuto testa ad una squadra importante, anche se in un periodo un po' così, come la Salernitana. Eravamo consapevoli di poter fare una bella prestazione, qualche episodio è stato negativo. A fine primo tempo è vero che Vettorel ha parato il rigore, ma abbiamo giocato alla pari. C'è mancato il gol ma usciamo dall'Arechi soddisfatti per la prestazione. Dobbiamo continuare per un obiettivo che ci siamo posti dall'inizio dell’anno. Vediamo a fine campionato dove saremo arrivati. Una partita del genere ci dà la consapevolezza di un cammino straordinario fatto finora nonostante tante problematiche. Bisogna continuare così».