Domenica sera i lupi tornano a Salerno dopo qualche mese dall’ultimo incrocio giocato in Serie B: il 25 aprile scorso i granata si imposero per 3-1. Sono 39 i precedenti ufficiali disputati in Campania fra Salernitana e Cosenza con un bilancio di 23 vittorie granata, 12 pareggi e 4 successi esterni dei rossoblù. Il primo confronto risale alla stagione 1935/1936. Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei granata che hanno segnato 69 reti e ne hanno subite 24.

Le vittorie del Cosenza a Salerno

Le 4 vittorie del Cosenza a Salerno sono tutti pezzi importanti della storia rossoblù. La prima volta fu al “Vestuti” . Il 17 aprile del 1988 è una data indimenticabile per ogni tifoso del Cosenza , con Padovano che ammutolì i granata lanciando i lupi verso la Serie B, in quella che resta una partita epica. Gli altri blitz dei rossoblù arrivano in Serie B ed hanno un grande protagonista in Stefano Guidoni. Nel 2000-2001 l'attaccante nato a Torino firma lo 0-1 decisivo. Nel 2002/03, segna un'altra volta, insieme a Lentini , per l'1-2 finale. L'ultima vittoria arriva nell'ultima gara, per il Cosenza , del 2018/2019. I rossoblù espugnano Salerno con un 1-2 firmato Palmiero e Garritano,superstite dell’epoca insieme a D’Orazio (entrambi nella foto di quella sera), accorciato dal gol del momentaneo pareggio di un “cosentino” in maglia granata come Rosina , che però valse poco.