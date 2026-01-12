Le pagelle dei lupi al termine della partita giocata questa sera all'”Arechi” e terminata con il punteggio di 0-0

Pareggio a reti bianche tra Salernitana e Cosenza nel posticipo della 21^ giornata del campionato di Serie C. Diverse emozioni ma tabellino che non si smuove anche grazie al rigore parato da Vettorel, migliore in campo per i lupi. Un centrocampo buona prova di Kouan vicinissimo al gol. Attacco che però punge poco.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 7,5

Partita da migliore in campo. Tre buone parate prima del calcio di rigore che neutralizza a Ferrari. Meno operoso nella ripresa.

CANNAVO': VOTO 6,5

Primo tempo di grande verve. Soffre un po' solo quando Achik si allarga dalla sua parte. La sua duttilità permette a Buscè di far ruotare la squadra nella ripresa.

DAMETTO: VOTO 6,5

Sempre puntuale in chiusura. Bravo a leggere prima le intenzioni degli attaccanti granata.

CAPORALE: VOTO 5,5

Ferrari gli scappa soltanto una volta e lui è ingenuo a trattenergli la maglia in area. Deve almeno una cena a Vettorel.

D'ORAZIO: VOTO 6

Inizia in maniera guardinga ma mantiene sempre la posizione con tantissima esperienza. Finisce stremato.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 6,5

Fa tremare l' “Arechi” con quel palo in diagonale nel secondo tempo. E' il più presente nelle due fasi tra i centrocampisti del Cosenza. Peccato per il giallo nel finale.

GARRITANO: VOTO 6,5

Si sacrifica in regia. Lotta su ogni palla anche se non è sempre lucidissimo, visto che cala vistosamente a livello fisico.

CIOTTI: VOTO 6

Mossa a sorpresa di Buscè. Parte bene, molto ordinata. Poi piano piano si vede meno. Paradossalmente meglio da mezzala che da terzino nel finale.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 5,5

Diverse volte ha l'occasione di puntare uno contro uno i difensori avversari, ma gli manca sempre l'ultimo passaggio per poter essere pericoloso come sempre.

EMMAUSSO: VOTO 5,5

Falso nueve che non dà punti di riferimento alla retroguardia granata ma, allo stesso tempo, è poco presente in area di rigore sui tanti rifornimenti messi in mezzo.

FLORENZI: VOTO 5,5

Il super gol annullato dal fuorigioco di Ricciardi è la cosa più bella della sua gara. Prova a svariare anch'egli tanto ma i difensori di casa riescono quasi sempre a neutralizzarlo. Si fa male ad inizio ripresa

ALLENATORE

BUSCE': VOTO 6,5

Non era facile venire a Salerno e giocare con questa grande personalità. Primo tempo ottimo nel quale i continui movimenti dei suoi calciatori mandano in bambola i granata. Ripresa leggermente in calore anche fisico, ma questo è un buon punto.

SUBENTRATI