Le pagelle dei lupi al termine della partita giocata questa sera all'”Arechi” e terminata con il punteggio di 0-0
Pareggio a reti bianche tra Salernitana e Cosenza nel posticipo della 21^ giornata del campionato di Serie C. Diverse emozioni ma tabellino che non si smuove anche grazie al rigore parato da Vettorel, migliore in campo per i lupi. Un centrocampo buona prova di Kouan vicinissimo al gol. Attacco che però punge poco.
DIFESA
VETTOREL: VOTO 7,5
Partita da migliore in campo. Tre buone parate prima del calcio di rigore che neutralizza a Ferrari. Meno operoso nella ripresa.
CANNAVO': VOTO 6,5
Primo tempo di grande verve. Soffre un po' solo quando Achik si allarga dalla sua parte. La sua duttilità permette a Buscè di far ruotare la squadra nella ripresa.
DAMETTO: VOTO 6,5
Sempre puntuale in chiusura. Bravo a leggere prima le intenzioni degli attaccanti granata.
CAPORALE: VOTO 5,5
Ferrari gli scappa soltanto una volta e lui è ingenuo a trattenergli la maglia in area. Deve almeno una cena a Vettorel.
D'ORAZIO: VOTO 6
Inizia in maniera guardinga ma mantiene sempre la posizione con tantissima esperienza. Finisce stremato.
CENTROCAMPO
KOUAN: VOTO 6,5
Fa tremare l' “Arechi” con quel palo in diagonale nel secondo tempo. E' il più presente nelle due fasi tra i centrocampisti del Cosenza. Peccato per il giallo nel finale.
GARRITANO: VOTO 6,5
Si sacrifica in regia. Lotta su ogni palla anche se non è sempre lucidissimo, visto che cala vistosamente a livello fisico.
CIOTTI: VOTO 6
Mossa a sorpresa di Buscè. Parte bene, molto ordinata. Poi piano piano si vede meno. Paradossalmente meglio da mezzala che da terzino nel finale.
ATTACCO
RICCIARDI: VOTO 5,5
Diverse volte ha l'occasione di puntare uno contro uno i difensori avversari, ma gli manca sempre l'ultimo passaggio per poter essere pericoloso come sempre.
EMMAUSSO: VOTO 5,5
Falso nueve che non dà punti di riferimento alla retroguardia granata ma, allo stesso tempo, è poco presente in area di rigore sui tanti rifornimenti messi in mezzo.
FLORENZI: VOTO 5,5
Il super gol annullato dal fuorigioco di Ricciardi è la cosa più bella della sua gara. Prova a svariare anch'egli tanto ma i difensori di casa riescono quasi sempre a neutralizzarlo. Si fa male ad inizio ripresa
ALLENATORE
BUSCE': VOTO 6,5
Non era facile venire a Salerno e giocare con questa grande personalità. Primo tempo ottimo nel quale i continui movimenti dei suoi calciatori mandano in bambola i granata. Ripresa leggermente in calore anche fisico, ma questo è un buon punto.
SUBENTRATI
BA: VOTO 6
Gioca quasi tutto il secondo tempo nella sua prima in rossoblù. Mostra buona gamba e capacità di inserimento.
BERETTA: SV
FERRARA: SV