Ecco come scenderanno in campo le squadre allenate rispettivamente da Raffaele e Buscè. Si tratta di un incontro sentito dalle due tifoserie
Salernitana e Cosenza sono due tra le squadre più forti del girone C di serie C. Stasera scendono in campo allo stadio “Arechi” di Salerno per la seconda giornata del girone di ritorno. Una sfida molto sentita dalle due tifoserie, rivali da una vita. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:
SALERNITANA: Donnarumma, Berra, Capomaggio, De Boer, Achik, Ferrari, Villa, Carriero, Matino, Longobardi, Tascone. In panchina: Brancolini, Cevers, Liguori, Knezovic, Ferraris, Quirini, Ubani, Anastasio, Iervolino, Di Vico, Boncori. All.: Raffaele
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Garritano, Ciotti; Ricciardi, Emmausso, Florenzi. In panchina: Pompei, Le Rose, Barone, Contiero, Dalle Mura, Beretta, Contiliano, Ragone, Achour, Ba, Rocco, Ferrara, Mazzulla. All.: Buscè
ARBITRO: Poli di Verona
MARCATORI:
NOTE: Spettatori: 129 tifosi provenienti da Cosenza.
19:29
Squadre in campo
Salernitana e Cosenza in campo per la sfida del lunedì sera del girone C di serie C. Due squadre che puntano a vincere in campionato ma sono in ritardo rispetto a Benevento e Catania.