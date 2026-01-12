E’ il giorno di Salernitana-Cosenza. Le due squadre scenderanno in campo per la 21^ giornata del campionato di Serie C. In vetta le altre hanno già tutte giocato. Il Benevento ha pareggiato a Caserta e si è fatto raggiungere dal Catania, 2-0 alla Cavese, a quota 45 punti. I falchetti al 3° posto con 39, poi, una dopo l’altra, Salernitana 38 e Cosenza 36. I tre punti di stasera valgono il 3° posto.

La probabile formazione del Cosenza

Per quel che riguarda la formazione, Buscè è alle prese con l’assenza di Langella a centrocampo. E’ questo il dilemma principale per il tecnico campano. Alla fine dovrebbe essere Garritano il prescelto per il ruolo di regista. Al suo fianco Kouan è certo di una maglia. Per l’altro posto, salgono le quotazioni di Racine Ba. L’ultimo arrivato in casa Cosenza sta bene, lo ha dichiarato anche Buscè in conferenza stampa.

Il ballottaggio è aperto con Contiliano, ma alla fine il calciatore senegalese potrebbe spuntarla. Per il resto davanti a Vettorel, ritroverà una maglia Caporale, al fianco di Dametto. A destra Cannavò favorito su Ciotti, mentre a sinistra è pronto Ferrara. In attacco certi di una maglia Ricciardi e Florenzi. In mezzo Beretta in vantaggio su uno scalpitante Emmausso, che quest’anno all’ “Arechi” ha già fatto malissimo con una doppietta quando indossava la maglia dell’Audace Cerignola.

I convocati del Cosenza

PORTIERI

22 Vettorel

1 Pompei

12 Le Rose

️ DIFENSORI

3 Barone

6 Dalle Mura

11 D’Orazio

16 Ricciardi

17 Caporale

26 Dametto

33 Ferrara

32 Rocco

45 Ciotti

CENTROCAMPISTI

5 Contiero

7 Cannavò

10 Garritano

19 Contiliano

21 Ragone

27 Ba

28 Kouan

34 Florenzi

71 Mazzulla

ATTACCANTI

9 Beretta

23 Achour

90 Emmausso