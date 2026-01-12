La squalifica di Langella, potrebbe regalare immediatamente una maglia da titolare al centrocampista appena arrivato dal Siracusa
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
E’ il giorno di Salernitana-Cosenza. Le due squadre scenderanno in campo per la 21^ giornata del campionato di Serie C. In vetta le altre hanno già tutte giocato. Il Benevento ha pareggiato a Caserta e si è fatto raggiungere dal Catania, 2-0 alla Cavese, a quota 45 punti. I falchetti al 3° posto con 39, poi, una dopo l’altra, Salernitana 38 e Cosenza 36. I tre punti di stasera valgono il 3° posto.
La probabile formazione del Cosenza
Per quel che riguarda la formazione, Buscè è alle prese con l’assenza di Langella a centrocampo. E’ questo il dilemma principale per il tecnico campano. Alla fine dovrebbe essere Garritano il prescelto per il ruolo di regista. Al suo fianco Kouan è certo di una maglia. Per l’altro posto, salgono le quotazioni di Racine Ba. L’ultimo arrivato in casa Cosenza sta bene, lo ha dichiarato anche Buscè in conferenza stampa.
Il ballottaggio è aperto con Contiliano, ma alla fine il calciatore senegalese potrebbe spuntarla. Per il resto davanti a Vettorel, ritroverà una maglia Caporale, al fianco di Dametto. A destra Cannavò favorito su Ciotti, mentre a sinistra è pronto Ferrara. In attacco certi di una maglia Ricciardi e Florenzi. In mezzo Beretta in vantaggio su uno scalpitante Emmausso, che quest’anno all’ “Arechi” ha già fatto malissimo con una doppietta quando indossava la maglia dell’Audace Cerignola.
I convocati del Cosenza
PORTIERI
22 Vettorel
1 Pompei
12 Le Rose
️ DIFENSORI
3 Barone
6 Dalle Mura
11 D’Orazio
16 Ricciardi
17 Caporale
26 Dametto
33 Ferrara
32 Rocco
45 Ciotti
CENTROCAMPISTI
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
19 Contiliano
21 Ragone
27 Ba
28 Kouan
34 Florenzi
71 Mazzulla
ATTACCANTI
9 Beretta
23 Achour
90 Emmausso