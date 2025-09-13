Domenico Toscano, allenatore del Catania, ha parlato stamattina in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani pomeriggio al “San Vito – Marulla” tra i suoi uomini ed il Cosenza. Impossibile non riannodare il nastro e tornare a quasi vent’anni fa quando il tecnico di Cardeto iniziava dall’ombra della Sila la sua brillante carriera da allenatore. Oggi alla guida degli etnei è intenzionato a conquistare l’ennesima promozione in Serie B. Di sicuro non farà sconti a quella che è la sua vecchia squadra. Oltre che la compagine dell’area urbana nella quale vive da trent’anni.

Le parole di Toscano

«Se nelle altre gare avevo parlato di partite insidiose, questa lo sarà ancora di più – spiega l’allenatore degli etnei -. Affrontiamo una squadra che viene dalla Serie B e che può contare su giocatori con esperienza anche in categorie superiori. Il Cosenza ha cambiato assetto tattico e non so se lo farà ancora, ma noi siamo pronti a diverse letture. Per me sarà la prima volta su quella panchina dopo quasi vent’anni: sicuramente riaffioreranno dei ricordi, ma bisogna pensare solo alla partita».

Mimmo Toscano però non farà sconti al Cosenza. «Ci saranno momenti in cui potremo soffrire, ma senza subire: i ragazzi sono molto concentrati. Convoco i giocatori che ho a disposizione: Caturano non ci sarà, mentre sono molto contento di avere Di Tacchio. Ho già in mente la formazione per domani. La trasferta vietata? E’ un vero peccato: in molte occasioni avremmo potuto giocare fuori casa come se fossimo al Massimino. Spero – conclude – si trovi presto una soluzione: serve un compromesso».