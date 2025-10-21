Omicidi Vasapollo e Ruggiero, anche Nicolino Grande Aracri condannato alle pena dell'ergastolo

Preghiere e affetto per il piccolo portiere dell’Acri Academy: è ricoverato in Rianimazione con traumi alla testa e agli arti. Grande ondata di solidarietà dalla Capitale alla Calabria. Il pensiero del suo allenatore
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di uno degli esclusi, assistito dall’avvocato Carmelo Salerno, e ordina di ripartire dall’esercitazione scritta nell’ambito delle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di due ausiliari del traffico
Tirati in ballo i commissari straordinari di nomina regionale che hanno rinunciato a contenziosi milionari nei confronti della Cittadella. Procedura gestita in maniera “unilaterale” e il precedente Basilicata, legge già dichiarata incostituzionale
Si tratta di due coniugi e di un loro vicino di casa disabile. Erano insieme in auto quando si sono scontrati frontalmente con un autobus. Marito e moglie sono morti sul colpo, l’altro passeggero in ospedale a Catanzaro
Grandinetti, accusato di aver vessato e minacciato un conoscente per ottenere denaro e carte di credito, ottiene giustizia nel processo di primo grado. La misura cautelare era già stata annullata dal Riesame di Catanzaro
L’indagato, già esponente di spicco del clan degli “zingari” di Cassano all’Ionio, ha comunicato la sua intenzione ai giudici specificando che il carcere di Cuneo non gli avrebbe consentito di interloquire con i suoi difensori di fiducia