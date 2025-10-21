Social
Home page>Cronaca>

24 ORE ALL NEWS

Cronaca
21 ottobre, 2025
ULTIMA ORA
Aemilia 1992

Omicidi Vasapollo e Ruggiero, anche Nicolino Grande Aracri condannato alle pena dell'ergastolo

Sentenza di appello bis a Bologna. Tra gli imputati il boss Nicolino Grande Aracri per il quale è stato anche disposto l’isolamento diurno per un anno

Redazione Cronaca
Omicidi Vasapollo e Ruggiero, anche Nicolino Grande Aracri condannato alle pena dell'ergastolo
La sentenza

Omicidio Marincolo, la Corte d’Assise d’Appello condanna Giovanni Abruzzese e Mario Attanasio

I giudici di secondo grado hanno inflitto 30 anni di carcere per ciascun imputato. Si tratta del delitto di mafia commesso negli anni 2000 a Cosenza
a. al.
Omicidio Marincolo, la Corte d’Assise d’Appello condanna Giovanni Abruzzese e Mario Attanasio\n
La decisione

Santa Caterina Albanese, scuola chiusa a causa dei lavori alla rete idrica nella frazione Ioggi

Il sindaco Bufano firma l’ordinanza: sospese per un giorno le lezioni alla scuola secondaria di primo grado
Redazione
Santa Caterina Albanese, scuola chiusa a causa dei lavori alla rete idrica nella frazione Ioggi\n
i controlli

Pregiudicato elude il posto di blocco a Rossano, rintracciato e denunciato

Habitué della guida senza patente a bordo di veicoli privi di copertura assicurativa, ha subito il sequestro dell’automobile e risponderà anche di resistenza a pubblico ufficiale
Redazione
Pregiudicato elude il posto di blocco a Rossano, rintracciato e denunciato

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Eventi

Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato

22 ottobre 2025
Ore 09:10
Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato
Societa

Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro

Cucina sociale

21 ottobre 2025
Ore 16:44
Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro
Video

Cosenza, tre arresti per truffa al Sistema Sanitario Nazionale

21 ottobre 2025
Ore 06:24
Cosenza, tre arresti per truffa al Sistema Sanitario Nazionale
Società

Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza

17 ottobre 2025
Ore 13:55
Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza
Video

Cosenza, tre arresti per truffa al Sistema Sanitario Nazionale

21 ottobre 2025
Ore 06:24
Cosenza, tre arresti per truffa al Sistema Sanitario Nazionale
Società

Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza

17 ottobre 2025
Ore 13:55
Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza
Eventi

Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato

22 ottobre 2025
Ore 09:10
Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato
Societa

Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro

Cucina sociale

21 ottobre 2025
Ore 16:44
Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro
Video

Cosenza, tre arresti per truffa al Sistema Sanitario Nazionale

21 ottobre 2025
Ore 06:24
Cosenza, tre arresti per truffa al Sistema Sanitario Nazionale
Società

Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza

17 ottobre 2025
Ore 13:55
Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza
Eventi

Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato

22 ottobre 2025
Ore 09:10
Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato
Societa

Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro

Cucina sociale

21 ottobre 2025
Ore 16:44
Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro
Ore drammatiche

«Pregate per Rocco»: l’abbraccio di Acri e Roma per il bambino calabrese caduto dal balcone di un B&b

Preghiere e affetto per il piccolo portiere dell’Acri Academy: è ricoverato in Rianimazione con traumi alla testa e agli arti. Grande ondata di solidarietà dalla Capitale alla Calabria. Il pensiero del suo allenatore
Francesco Roberto Spina
«Pregate per Rocco»:\u00A0l’abbraccio di Acri e Roma per il bambino calabrese caduto dal balcone di un B&b\n
Accertamenti in corso

Morte al pronto soccorso di Cosenza, eseguita l’autopsia sul 56enne: due medici nominati dalla procura

L’esame è stato affidato ai medici legali Silvio Berardo Cavalcanti e Vannio Vercillo. Si indaga per omicidio colposo e responsabilità sanitaria dopo la denuncia della moglie
Antonio Alizzi
Morte al pronto soccorso di Cosenza, eseguita l’autopsia sul 56enne: due medici nominati dalla procura\n
la sentenza

Quesiti estranei alla materia del bando, prove concorsuali da ripetere a San Giovanni in Fiore

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di uno degli esclusi, assistito dall’avvocato Carmelo Salerno, e ordina di ripartire dall’esercitazione scritta nell’ambito delle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di due ausiliari del traffico 

Salvatore Bruno
Quesiti estranei alla materia del bando, prove concorsuali da ripetere a San Giovanni in Fiore
L’incidente

Acri si stringe intorno alla famiglia del bambino precipitato dal balcone di un albergo a Roma

Il piccolo Rocco è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al Bambino Gesù, ma le sue condizioni restano gravi. Il sindaco Capalbo: «Tieni duro»
Redazione
Acri si stringe intorno alla famiglia del bambino precipitato dal balcone di un albergo a Roma\n
Giudicato cautelare

Cellulari ai detenuti di Rossano, confermati i domiciliari per l’assistente penitenziario Urso

La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’agente rossanese accusato di aver introdotto tre telefoni nella casa di reclusione di Corigliano Rossano in cambio di cocaina
Antonio Alizzi
Cellulari ai detenuti di Rossano, confermati i domiciliari per l’assistente penitenziario Urso\n
Partita aperta

«È incostituzionale»: ricorso al Tar e richieste alla Consulta per la riforma dei Consorzi di bonifica

Tirati in ballo i commissari straordinari di nomina regionale che hanno rinunciato a contenziosi milionari nei confronti della Cittadella. Procedura gestita in maniera “unilaterale” e il precedente Basilicata, legge già dichiarata incostituzionale
Luana Costa
«È incostituzionale»: ricorso al Tar e richieste alla Consulta per la riforma dei Consorzi di bonifica\n
il blitz

Smantellato un sistema di frodi e autoriciclaggio nel settore degli pneumatici

Sei le persone coinvolte. La Guardia di Finanza di Cosenza ha accertato un volume d’affari che ammonta a 109 milioni di euro, con oltre 40 milioni non dichiarati
Matteo Lauria
Smantellato\u00A0un sistema di frodi e autoriciclaggio nel settore degli pneumatici
SINISTRO FATALE

Tragedia a Scalea, un uomo investito e ucciso nei pressi della ss18

Fatale l’impatto tra bici, su cui viaggiava la vittima, un uomo di origini rumene, e una Fiat Panda guidata da una ragazza. Sul posto ambulanze, agenti della Polizia stradale e carabinieri
Francesca Lagatta
Tragedia a Scalea, un uomo investito e ucciso nei pressi della ss18\n
SINISTRO FATALE

Tragedia a Scalea, un uomo investito e ucciso nei pressi della ss18

Fatale l’impatto tra bici, su cui viaggiava la vittima, un uomo di origini rumene, e una Fiat Panda guidata da una ragazza. Sul posto ambulanze, agenti della Polizia stradale e carabinieri
Francesca Lagatta
Tragedia a Scalea, un uomo investito e ucciso nei pressi della ss18\n
Sangue sulle strade

Incidente mortale sulla Jonio-Tirreno, i nomi delle tre vittime del tragico scontro 

Si tratta di due coniugi e di un loro vicino di casa disabile. Erano insieme in auto quando si sono scontrati frontalmente con un autobus. Marito e moglie sono morti sul colpo, l’altro passeggero in ospedale a Catanzaro
Redazione
Incidente mortale sulla Jonio-Tirreno, i nomi delle tre vittime del tragico scontro\u00A0\n
La sentenza

Cosenza, estorsione e minacce: imputato 52enne assolto col rito abbreviato

Grandinetti, accusato di aver vessato e minacciato un conoscente per ottenere denaro e carte di credito, ottiene giustizia nel processo di primo grado. La misura cautelare era già stata annullata dal Riesame di Catanzaro
a. al.
Cosenza, estorsione e minacce: imputato 52enne assolto col rito abbreviato\n
Impatto mortale

Sono di Serra San Bruno i tre giovani morti nell’incidente sulla Jonio-Tirreno nello scontro tra la loro auto e un pullman

Lo scontro è avvenuto all’altezza dello svincolo di Gioiosa Jonica, nel Reggino. Le vittime hanno tutte meno di quarant’anni
Ilario Balì
Sono di Serra San Bruno i tre giovani morti nell’incidente sulla\u00A0Jonio-Tirreno nello scontro tra la loro auto e un pullman
Contrasto al traffico di stupefacenti

Coppia beccata a vendere cocaina in un bar di Rende, sequestrate 39 dosi

Il Gip Ferrucci convalida l’arresto di un 40enne e di una 39enne, fermati dai carabinieri. Disposto l’obbligo di dimora nel comune di Cosenza
Antonio Alizzi
Coppia beccata a vendere cocaina in un bar\u00A0di Rende, sequestrate 39 dosi\n
Impatto mortale

Incidente sulla Jonio-Tirreno nella Locride: tre morti nello scontro tra un pullman e un'auto

FOTO | L’impatto tra i mezzi è avvenuto all’altezza dello svincolo di Gioiosa Jonica. Due persone sono decedute sul colpo, la terza in ospedale. Rallentamenti alla circolazione
Ilario Balì
Incidente sulla Jonio-Tirreno nella Locride: tre\u00A0morti\u00A0nello scontro tra un pullman e un'auto\n
Scossa

Terremoto in provincia di Cosenza: magnitudo, epicentro e profondità del sisma

La scossa è stata registrata alle 15.14 con epicentro a 5 km da Montalto Uffugo e profondità di 9 chilometri. Non si segnalano danni né feriti
Redazione
Terremoto in provincia di Cosenza: magnitudo, epicentro e profondità del sisma\n
Emergenza rientrata

Allarme bomba a Rende, la valigia sospetta è risultata vuota

In azione gli artificieri dei carabinieri e i vigili del fuoco
Redazione
Allarme bomba a Rende, la valigia sospetta è risultata vuota\n
Nessuna pronuncia

Omicidio Gaetani, Nicola Abbruzzese “Semiasse” rinuncia al Riesame: «Leso il diritto di difesa»

L’indagato, già esponente di spicco del clan degli “zingari” di Cassano all’Ionio, ha comunicato la sua intenzione ai giudici specificando che il carcere di Cuneo non gli avrebbe consentito di interloquire con i suoi difensori di fiducia
Antonio Alizzi
Omicidio Gaetani, Nicola Abbruzzese “Semiasse” rinuncia al Riesame: «Leso il diritto di difesa»\n
operazioni di controllo

Cosenza, 3 arresti e 7 denunce per spaccio, stalking e lesioni

Gli uomini e le donne della Questura hanno sequestrato nel week-end 64 grammi di cocaina, 1 chilo e 230 grammi di hashish e 504 grammi di marijuana
Redazione
Cosenza, 3 arresti e 7 denunce per spaccio, stalking e lesioni
l’indagine

Locale di Paola meta di pregiudicati, licenza sospesa per quindici giorni

Provvedimento notificato al titolare dai carabinieri dopo un monitoraggio durato all’incirca sei mesi, il provvedimento è stato emesso dal questore di Cosenza
Redazione
Locale di Paola meta di pregiudicati, licenza sospesa per quindici giorni
la perquisizione

Cimitero di motocicli rubati a Fuscaldo, due giovani denunciati per ricettazione

Sono un uomo di 25 anni e una donna di 21, il primo è stato sottoposto anche all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché trovato in possesso di dodici grammi di marijuana
Redazione
Cimitero di motocicli rubati\u00A0a Fuscaldo, due giovani denunciati per ricettazione
1
...
PIÙ LETTI
1
operazioni di controllo

Cosenza, 3 arresti e 7 denunce per spaccio, stalking, resistenza e lesioni

2

Cosenza, muore in ospedale: la moglie denuncia i sanitari

3

Rende, arrestata coppia per spaccio di cocaina: convalida e obbligo di dimora

4

Incidente sulla Jonio-Tirreno, i tre morti sono di Serra San Bruno

5
Scossa

Terremoto in provincia di Cosenza: magnitudo, epicentro e profondità del sisma