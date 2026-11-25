Dopo la laurea in medicina presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro, Lwuanga Sempijja si è iscritto alla scuola di specializzazione in Urologia e, nel frattempo, presta servizio di Guardia medica nel comune della Presila cosentina: «Vi racconto il legame profondo che esiste tra la mia famiglia e il missionario calabrese»
Il centro nipponico vanta un importante centro di ricerca dove vengono studiati e monitorati movimenti sismici. Dell’idea se n’è discusso durante la visita istituzionale dell’ambasciatrice Hikariko Ono
Il Rotary Club Cosenza Sette Colli riunisce esperti e soci sulle vulnerabilità dei territori calabresi. Presentato uno studio sulla Valle del Neto: tra i temi, collaborazione tra Comuni e pianificazione oltre i mandati amministrativi
Un video per sensibilizzare l'opinione pubblica e ribadire il valore del rispetto nella quotidianità. L'iniziativa delle professioniste del foro cosentino in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
A raccontare la storia è un post pubblicato su Facebook dall’Asp di Cosenza. Una donna ha dato alla luce il suo bambino a bordo di un’ambulanza del 118, durante il trasporto in ospedale. Decisivo l’intervento tempestivo e professionale dell’équipe sanitaria. Mamma e neonato stanno bene
Martedì 15 dicembre, alle ore 11, il Teatro Comunale ospiterà una nuova tappa del ciclo promosso dal vicepresidente della Provincia di Cosenza Federico Belvedere. Attesi gli studenti dell'Istituto Comprensivo “Campora-Aiello” per un confronto sull'uso consapevole delle tecnologie e sull'importanza del pensiero critico
Dopo le raffiche violente e le mareggiate che hanno interessato la regione, arriva una breve parentesi di stabilità con cieli parzialmente nuvolosi. Lo scirocco farà salire temporaneamente le temperature, prima del nuovo peggioramento
Dalle sanzioni agli studenti indagati alla responsabilità degli organizzatori per i danni causati da altri: nel mirino gli emendamenti al decreto sicurezza. Le nuove proposte sollevano interrogativi sul rispetto delle garanzie costituzionali e del diritto di protesta
Il presidente di Anec Calabria entra nell'organismo composto da 15 esperti incaricati di valutare i progetti cinematografici e audiovisivi. Le nomine si inseriscono nel percorso di riforma avviato dal Ministero della Cultura nel luglio 2026
Gli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore in visita nella sede di Vibo Valentia. Una giornata tra redazione, regia e social media per conoscere da vicino il lavoro di un'emittente televisiva. E c'è chi sogna già di diventare giornalista
Giovedì 26 novembre 2026 presso la Sala “Pier Luigi Nervi – San Francesco di Paola” il convegno promosso dal Polo di orientamento Uni Academy delle università digitali Unipegaso, San Raffaele e Mercatorum sede di Cosenza in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza e la Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria
Perché i potenti cercavano quell'eremita? Che cosa aveva di tanto particolare da diventare consigliere, perfino mediatore, tra le corti d'Europa? Chi era davvero? A “I Giorni della Storia” un’analisi approfondita sul santo calabrese: giovedì prossimo alle 21:30 su LaC TV