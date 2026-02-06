Intervento della Polizia Stradale a Mormanno: la droga era nascosta nella cabina di un mezzo pesante. Sequestrati stupefacente e veicolo

Un controllo scattato dopo un sinistro stradale sull’A2 del Mediterraneo ha portato all’arresto in flagranza di un cinquantenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dal personale della Polizia Stradale – Sottosezione di Frascineto – nel territorio del Comune di Mormanno.

L’intervento della pattuglia è avvenuto nell’ambito dei servizi mirati alla repressione degli illeciti stradali, intensificati soprattutto nelle ore notturne. Durante le verifiche successive all’incidente, gli agenti si sono insospettiti dal comportamento del conducente del veicolo industriale coinvolto e hanno deciso di procedere a un controllo approfondito del mezzo.

All’interno della cabina dell’autocarro sono stati rinvenuti panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 33,734 chilogrammi. A quel punto è scattato l’arresto del conducente e il sequestro della droga, oltre al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto e l’occultamento dello stupefacente.

L’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale competente e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Alessandro D’Alessio. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza e la destinazione del carico.