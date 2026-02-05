La breve tregua che interesserà la Regione nella serata di oggi verrà scalzato da una nuova perturbazione che attraverserà la Calabria nella giornata di domani.

Già dal mattino infatti la nuova perturbazione apporterà maltempo localmente intenso soprattutto lungo le aree Tirreniche e interne del Cosentino e Catanzarese dove non sono da escludere locali temporali di forte intensità. Le precipitazioni raggiungeranno anche le aree Joniche del Catanzarese dove anche qui sono previsti locali temporali. Piogge meno intense sono previste invece lungo i versanti Vibonesi e Reggini dove le precipitazioni risulteranno perlopiù moderate fin verso le relative aree Joniche.

Con l'arrivo della perturbazione si avrà un netto rinforzo dei venti: già dal mattino avremo raffiche molto forti da ovest su tutta la Regione con valori che potranno superare i 100 km/h specie nelle aree interne e pendii dei monti fin verso le aree Joniche; di conseguenza anche i mari aumenteranno il loro moto ondoso e risulteranno agitati tutti i litorali costieri del versante Tirrenico.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta arancione sui settori Tirrenici del Cosentino, Catanzarese e Vibonese, mentre sul resto della Regione è stata emessa un'allerta ordinaria gialla ad eccezione del versante Jonico Reggino dove non è presente nessun tipo di allerta.