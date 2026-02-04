Il 50enne aveva militato in diverse categorie semiprofessionistiche e si era sposato da poco.Tanti i messaggi di cordoglio sui social

Un momento di svago si è concluso nel modo più drammatico. Marco Giampietro, che avrebbe festeggiato i 50 anni martedì prossimo, è morto mentre partecipava a una partita di calcio non agonistica. Durante l’allenamento, l’uomo si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco, perdendo i sensi davanti alle persone con cui stava trascorrendo alcune ore all’insegna dello sport.

Non faceva parte di alcuna squadra e stava giocando solo per passione. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha accompagnato Giampietro al pronto soccorso dell’ospedale “Guido Chidichimo”.

Le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Arrivato nella struttura sanitaria senza attività cardiaca, l’uomo è stato sottoposto a prolungate manovre di rianimazione da parte dell’équipe diretta dal responsabile Giovanni Parrotta, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Originario di Oriolo, Marco Giampietro viveva ad Amendolara, dove si era sposato. Lascia la moglie e la madre. La notizia della sua morte ha colpito profondamente entrambe le comunità, unite nel dolore per una perdita arrivata in modo improvviso e inatteso.