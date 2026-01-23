Incidente in curva questa mattina in direzione sud: intervento della Polizia Stradale e dell’Anas, nessun ferito grave e disagi temporanei

Lungo l’A2 un camion si è ribaltato nella mattinata di oggi, l’incidente si è verificato in curva tra Piano Lago e Cosenza. Il sinistro ha interessato la carreggiata sud dell’Autostrada del Mediterraneo, provocando rallentamenti alla circolazione.

Secondo le prime informazioni, un mezzo pesante si è ribaltato autonomamente, rendendo necessario l’intervento immediato della Polizia Stradale e degli operatori dell’Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza del tratto interessato.

Il traffico risulta rallentato in direzione Reggio Calabria, ma al momento non si registrano feriti gravi. Le operazioni di rimozione del camion e di ripristino delle normali condizioni di sicurezza sono già in corso. Le autorità raccomandano agli automobilisti la massima prudenza, invitando a moderare la velocità e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente sul posto. Secondo quanto comunicato, nel giro di poche ore la viabilità sull’A2 dovrebbe tornare alla normalità, una volta concluse le operazioni di sgombero e controllo dell’asfalto.