Con l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo, si completa anche il quadro del nuovo Consiglio provinciale. Il candidato sostenuto dal centrodestra ha superato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, appoggiato da una parte del centrosinistra. Il nuovo parlamentino di Palazzo della Provincia sarà composto da dodici amministratori locali. Otto seggi sono andati all’area di maggioranza che sostiene Faragalli, mentre quattro saranno occupati dai rappresentanti della minoranza. Determinante per l’esito del voto è stata la compattezza della coalizione di centrodestra che ha sostenuto Faragalli.

In questo quadro viene evidenziato il lavoro politico del segretario provinciale di Forza Italia, Gianluca Gallo, tra i principali artefici dell’unità della coalizione e del risultato conseguito sia nell’elezione del presidente sia nella composizione della nuova assemblea provinciale.

I consiglieri della maggioranza

Per la coalizione di centrodestra entrano in Consiglio provinciale amministratori espressione delle liste Forza Italia e Ad Maiora:

Giuseppe Turano , consigliere comunale di Corigliano-Rossano, Forza Italia, con 6.331 voti ponderati

Antonino De Lorenzo , sindaco di Praia a Mare, Ad Maiora, con 5.871 voti ponderati

Federico Belvedere , consigliere comunale di Rende, Ad Maiora, con 5.348 voti ponderati

Silvio Cascardo , consigliere comunale di Cerzeto, Forza Italia, con 5.291 voti ponderati

Gabriella Luciani , consigliera comunale di Cetraro, Forza Italia, con 4.902 voti ponderati

Luigi Garofalo , consigliere comunale di Cassano allo Ionio, Forza Italia, con 4.524 voti ponderati

Pasquale De Franco , sindaco di Aieta, Ad Maiora, con 4.244 voti ponderati

, sindaco di Aieta, Ad Maiora, con 4.244 voti ponderati Caterina Bruno, consigliera comunale di San Lucido, Forza Italia, con 3.729 voti ponderati

I consiglieri della minoranza

Tra i banchi dell’opposizione siedono invece i rappresentanti della lista Provincia Democratica:

Graziano Di Natale , consigliere comunale di Paola, Provincia Democratica, con 5.005 voti ponderati

Antonio Uva , consigliere comunale di Corigliano-Rossano, Provincia Democratica, con 4.818 voti ponderati

Giuseppe Ciacco , consigliere comunale di Cosenza, Provincia Democratica, con 4.614 voti ponderati

, consigliere comunale di Cosenza, Provincia Democratica, con 4.614 voti ponderati Francesco Beltrano, consigliere comunale di Rende, Provincia Democratica, con 3.230 voti ponderati

Non ottiene invece rappresentanza la lista “Insieme per la Provincia”, espressione dell’area di centrosinistra, rimasta fuori dalla ripartizione dei dodici seggi del Consiglio provinciale.